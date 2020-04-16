Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам

16.04.2020, 11:09, Новости дня

Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о необходимости оформления цифрового пропуска при поездке на дачу и к родственникам.

На официальном сайте мэра Москвы одним из наиболее популярных у жителей города был вопрос о возможности самоизолироваться на дачу или навещать пожилых родственников, которые живут в деревнях.

В мэрии отметили, что для поездки на дачу нужно оформить разовый пропуск. Для этого необходимо указать фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия и номер), номер телефона, электронную почту (по желанию), цель передвижения, адрес отправления и адрес назначения. Для личного или служебного автомобилей потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта – номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Мэрия объяснила, если семья едет на подмосковный участок на одной машине, то каждый из членов семьи должен указать номер автомобиля в своем пропуске.

На вопрос «что делать, если нужно добраться из одной точки Московской области в другую, при этом я зарегистрирован в Москве» в мэрии ответили: «Необходимо получить пропуск в порядке, установленном Московской областью. За подробной информацией обратитесь по телефону: +7 (800) 550-50-30».

«Я зарегистрирован в Москве, но фактически проживаю в Московской области и вынужден ездить на работу в столицу. На каком сайте мне нужно оформлять пропуск – на московском (mos.ru) или областном (uslugi.mosreg.ru)?», – спросили жители города.

«Если вы работаете в Москве и деятельность организации не приостановлена на период действия режима повышенной готовности, оформите цифровой пропуск для работающего на портале mos.ru», –ответили в мэрии.

Также горожане спросили «можно ли без цифрового пропуска вернуться в Москву на машине, если сейчас нахожусь на даче в Подмосковье?»

«Нет, для любого передвижения по Москве и Московской области с использованием личного или общественного транспорта необходим пропуск», – ответили в мэрии.

При этом также указали, что в случае необходимости остаться на даче дольше, чем на один день, потребуется получить новый цифровой пропуск. «Пожалуйста, обратите внимание на то, что пропуск для поездок в личных целях можно получить не более двух раз в одну календарную неделю», – говорится в сообщении.

На вопрос «как получить пропуск для поездок на работу, если я зарегистрирован в одном районе Москвы, работаю в другом, а проживаю сейчас на даче в Подмосковье?» В мэрии ответили, что для оформления пропуска на работу указывать адрес места проживания не нужно.

«Я сейчас нахожусь на даче в Московской области. В ближайший день я хочу приехать в Москву по месту регистрации. Пропуск я должна оформить на сайте Москвы или на сайте Московской области?», – спрашивает житель Москвы.

В мэрии ответили, что для поездки в Москву необходимо оформить пропуск на портале mos.ru.

В случае необходимости отвезти продукты пожилым родственникам на машине или общественном транспорте, нужно оформить пропуск, выбрав тип «Разовое передвижение в иных целях».

Еще один местный житель спросил: «мне нужно ухаживать за родственником-инвалидом. Он не передвигается самостоятельно, и я регулярно его навещаю. При этом мы живем в разных микрорайонах. Что мне делать?»

«Передвигаться по городу пешком можно без цифрового пропуска. При этом в любом случае покидание места проживания должно быть связано с целями, указанными в указе мэра Москвы. Введенные ограничения носят временный характер. Если есть возможность, лучше переехать к родственнику, которому нужна постоянная помощь, или перевезти его к себе. К сожалению, это вынужденная мера для сохранения жизни и здоровья каждого из нас», – ответили в мэрии.

Напомним, в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

В среду, 15 апреля, полицейские начали проверять пропуска на всех станциях метро, из-за этого на входах появилось большое скопление людей, однако уже на следующий день скопления пассажиров удалось избежать.