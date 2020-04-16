 

NASA нашло схожую с Землей экзопланету

16.04.2020, 11:09, Разное

Сотрудники NASA активно анализируют результаты миссии космической обсерватории Kepler. В полученных материалах им удалось обнаружить данные о экзопланете, схожей по размерам с Землей.
Согласно данным астрономов, экзопланета в 1,06 раза больше Земли и вращается вокруг красного карлика, получая при этом на 25% менее звездного света по сравнению с солнечным. Короче также и ее орбита – на ней год эквивалентен 19,5 земным дням. Температура воздуха на поверхности планеты совпадает, предположительно, со средней на Земле. Представители американского космического агентства NASA довольны полученными материалами. Подобные данные, собранные Kepler, помогут и далее совершать аналогичные открытия, к тому же ученый мир улучшает регулярно собственные возможности обнаруживать перспективные для освоения планеты.

Пока вероятная обитаемость объекта находится под вопросом. Специалистам еще не известен состав ее атмосферы, а точно выявить его на дистанции 300 световых лет довольно сложно. Помимо того, космическое тело в связи со вспышками красного карлика способно подвергаться влиянию опасной радиации. Вместе с тем, итоги нового исследования очень полезны для последующего изучения видимой Вселенной с точки зрения поиска пригодных для жизни миров.



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