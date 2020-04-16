Западные аналитики предсказали дефолт в некоторых странах ЕС

16.04.2020, 11:09, Разное

Все большее количество стран не сможет выплачивать обязательства по государственному долгу в ближайшие 1-1,5 года. При самом худшем сценарии, это приведет к дефолту в некоторых государствах еврозоны, отметил аналитик издания The Economist Саймон Баптист.

В зоне риска, прежде всего, находятся такие государства как Италия и Греция, однако к дефолту в будущем будут близки страны Южной Америки и ЮАР. Суверенный дефолт может произойти в Аргентине. Для спасения от экономических последствий пандемии коронавируса, в США наращивают выпуск казначейских ценных бумаг, а Германия может взять в долг еще более 100 миллиардов евро. К слову, не всем странам удастся получить нужное финансирование – это касается регионов с развивающейся экономикой, которые зависимы от вложений зарубежных инвесторов.

Напомним, что около 2 недель назад в Международном валютном фонде изменили свой экономический прогноз. Так, в 2020 году мировая экономика упадет на 3%, а не 3,3%, как считалось ранее. Самый пессимистичный прогноз гласит, что Китаю удастся полностью восстановиться только через год, а США и странам ЕС – во второй половине 2023 года.