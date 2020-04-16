Топлес-урок: Вера Брежнева рассказала о режиме питания

16.04.2020, 10:55, Разное

Вера Брежнева не скрывает свой возраст – ей 38 лет, и выглядит она при этом гораздо моложе. Про фигуру и говорить нечего – “выпустившись” из самой соблазнительной группы страны “ВИА Гра”, она не только не растеряла свою сексуальность, а преумножила. О секретах своей красоты певица рассказывает в отдельном Instagram-аккаунте VB Diary. Сегодня, например, она поделилась своими секретами питания, а чтобы привлечь особенное внимание к теме, опубликовала топлес-снимок.

Вера БрежневаКак бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда – умышленные. Для того, чтобы помогать своему организму, я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Также в разгрузочные дни полностью убираю глютен и как обычно без сахара и всех молочных продуктов,- написала Бренжнева, отметив, что в разгрузочные дни делает упор на овощи, фрукты и крупы:

Что остается, спросите вы? Отвечаю: крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается 1 разгрузочный день в неделю. В идеале сделать 2 дня в неделю. И без разницы, с каким интервалом. Но важно продолжать пить достаточное количество воды. Я не делаю полного голодания – я к нему пока ещё не готова. В разгрузочные дни я ем так же, как обычно, 3 раза в день. Никакого стресса для организма. Очень мягкая разгрузка, но на утро после неё – приятный результат в виде легкости. В эти дни тренировки в обычном режиме. Ничего не меняется. Просто облегченное питание. Такой день у меня был в понедельник.

Вера Брежнева на самоизоляцииВера также рассказала, как питается во время самоизоляции: “Сейчас мы дома, и я ем больше обычного. Поэтому разгрузочные дни – обязательны”. Ранее она делилась своим отношением к запретным продуктам:

Я научилась получать удовольствие от того, что я всю неделю правильно питаюсь, хорошо себя чувствую, тренируюсь, и потом – раз в неделю с таким же удовольствием начала позволять себе на завтрак или обед (это важно, что не на ужин) – все, что мне хочется. И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас. Но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка – максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас. Я придерживаюсь всех тех правил, о которых вам рассказываю, и раз в неделю, уже упоминала – my guilty pleasure. Только я разлюбила сладкое. Поэтому торт мне не хочется. Но я расскажу, чем сейчас я себя балую. Например, это могут быть: вареники с вишней или пельмени с курицей/индейкой. Учитывая, что я минимизирую глютен в течение недели, но не схожу с ума. Это может быть жареная картошечка с луком. Это вообще one love. Также это сырники! Я скучаю по молочке, и таким образом себя балую. Но это не все сразу!!!!! Раз в неделю на завтрак или обед одно такое блюдо. Чаще всего, после такого я уже даже не ужинаю. Это уже разгрузка.