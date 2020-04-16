Открывшего стрельбу по полицейским ликвидировали в Дагестане
16.04.2020, 10:53, Новости дня
Неизвестный мужчина в Дагестане открыл стрельбу по полицейским, пытавшимся остановить его машину для проверки. Ответным огнем он был ликвидирован, его личность устанавливается, сообщил источник в силовых структурах республики.
Инцидент произошел около 5 утра в Табасаранском районе Дагестана. По предварительной информации, полицейские пытались остановить для проверки автомобиль. Водитель открыл стрельбу и был убит ответным огнем, его личность устанавливается, – сообщил источник ТАСС.
Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов Дагестана пока не поступало.
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