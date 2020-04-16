 

ЧФ провел учения на фоне присутствия в Черном море эсминца США

16.04.2020, 10:53, Новости дня

Самолеты Су-24М морской авиации и подлодка «Колпино» Черноморского флота провели учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по кораблям условного противника на фоне нахождения в Черном море эсминца США, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«В ходе учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море отряд кораблей условного противника, который имитировали фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Данные полученные от беспилотных летательных аппаратов были переданы экипажу подводной лодки «Колпино», который во время сеанса связи получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским целям», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.

Подводники нанесли по «противнику» условный ракетный удар высокоточным оружием из подводного положения путём проведения электронных пусков.

В свою очередь фронтовые бомбардировщики Су-24М, получив целеуказания от беспилотников, нанесли условный бомбовый удар по кораблям противника.

Напомним, в понедельник Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец USS Porter ВМС США.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Средиземного моря в Черное. В Черноморском регионе он будет работать с партнерами «над обеспечением безопасности на море».

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. В ноябре 2019 года этот же эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота. Его сопровождали фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».



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