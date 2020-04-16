Модели Geely подорожали на 15 – 35 тысяч рублей

16.04.2020, 10:50, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Geely увеличил цену на свои автомобили в России.

Размер удорожания при разных моделях и комплектациях составляет 15-35 тысяч рублей. Изменение прайса коснулось седана Geely Emgrand 7, а также а также популярных кроссоверов Emgrand X7 и Atlas. В свою очередь, наименьшее удорожание коснулось седана, который к цене прибавку в 15 тысяч рублей. В базовом исполнении цена автомобиля достигает 781 тысячи рублей.

Что касается кроссовера Geely Emgrand X7, то его цена увеличилась на 30 тысяч рублей и теперь минимальная версия оценивается в 1,02 миллиона рублей. Самый продаваемый на российском рынке экземпляр Atlas продается по цене от 1,2 миллиона рублей с удорожанием на 35 тысяч рублей во всех комплектациях.