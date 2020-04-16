Обновленный кроссовер Haval F5 поступил в продажу

16.04.2020, 10:50, Новости дня

Китайская компания Haval приступила к продаже обновленного кроссовера Haval F5 на местном рынке.

Вместе с тем первое поколение появилось в продаже несколько лет назад и позиционировалось в качестве молодежного автомобиля. Новинка получила стильную приборную панель, новую мультимедийную систему, а также дорогие материалы отделки. По внешнему виду изменения коснулись бамперов, светодиодной оптики и других элементов.

Разработчики уместили в кроссовере 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, увеличенный диски и ряд других опций. Кроме того, под капотом установлен 1,5-литровый двигатель с мощностью 169 л.с. Остальные подробности об автомобиле пока отсутствуют.