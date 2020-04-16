 

Иранские суда опасно сблизились с флотом ВМС США в Персидском заливе

16.04.2020, 10:42, Новости дня

11 судов, входящих в состав морских сил Корпуса стражей Исламской революции, осуществили агрессивное сближение с группой американских боевых кораблей, пишет The Washington Examiner. Согласно официальному заявлению ВМС США, иранские суда на протяжении часа маневрировали в опасной близости от американских кораблей, не обращая внимания на предупреждения.


Reuters

11 иранских военных судов осуществили агрессивное сближение с группой американских боевых кораблей в Персидском заливе, пишет The Washington Examiner.

В официальном заявлении ВМС США говорится о «небезопасных» и «непрофессиональных» действиях иранских моряков. Как отмечает издание, группа американских ВМС, к которым приближались иранские суда, состояла из шести кораблей.

По словам пресс-секретаря Пятого флота США Ребекки Ребарич, иранские суда, входящие в состав морских сил Корпуса стражей Исламской революции, «неоднократно на предельно малой дистанции и на высокой скорости проходили рядом с американскими кораблями».

«Американские моряки сделали многочисленные предупреждения по радио, с помощью корабельных гудков и акустических сигналов, однако не получили ответа от иранской стороны», — приводит The Washington Examiner отрывок из заявления ВМС США.

Ссылаясь на информацию из заявления, издание сообщает, что по прошествии часа иранские силы ответили на сигналы по радио, после чего отплыли в сторону от американских судов. The Washington Examiner отмечает, что опасные манёвры иранских ВМС случились в один день с перехватом американского самолёта российским истребителем.

 



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