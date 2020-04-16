Бабиков может стать и.о. директора ГБР – нынешний и.о. руководителя бюро Соколов

16.04.2020, 10:35, Новости дня

И.о. директора ГБР Александр Соколов рассказал “Украинской правде” в интервью, которое было опубликовано 15 апреля, почему ведомством руководит он, а не первый заместитель директора Александр Бабиков.

“У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора полномочиями наделены первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда [генпрокурором Украины бывшую и.о. директора ГБР Ирину] Венедиктову назначили, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто будет отзывать? Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю исполнять обязанности. Потому что никого нет. И.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого”, – рассказал он.

Соколов отметил, что Бабиков может стать и.о. директора ГБР.

“Вопрос такой. Заканчивается 60-дневный срок, и “адвокат дьявола” Бабиков, как вы все о нем пишете, станет и.о. директора ГБР. На 60 дней. Если не будут избраны другие заместители”, – объяснил Соколов.

27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от “Слуги народа” Ирину Венедиктову. После того как она стала генпрокурором, исполнять обязанности директора бюро стал Соколов.

Бабикова назначили на должность первого замдиректора ГБР 20 февраля 2020 года. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к тогдашнему врио директора ГБР Венедиктовой и Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде. Эту информацию подтвердили и в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.