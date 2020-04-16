Боевики ДНР освободили девять граждан Украины, в обмен получили 10 человек

16.04.2020, 10:35, Новости дня

В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики “ДНР” освободили девять граждан Украины. Об этом 16 апреля сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова и опубликовала фото освобожденных.

Среди них – военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Шайдов, которого боевики удерживали с 2019 года.

☝️☝️В ці хвилини розпочався третій етап взаємного звільнення громадян по формулі "всіх на всіх" у першій локації – КПВВ… Posted by Людмила Денісова on Kolmapäev, 15. aprill 2020

Обмен с боевиками “ДНР” состоялся сегодня вблизи Горловки Донецкой области, возле контрольного пункта въезда-выезда “Майорское”.

По данным подконтрольного сепаратистам агентства ДАН, украинская сторона передала боевикам 10 человек. Изначально в списке было 11 фамилий, но один человек отказался участвовать в обмене.

Второй этап обмена, с группировкой “ЛНР”, состоится в районе КПВВ “Станица Луганская” в Луганской области, выяснило издание “Новости Донбасса”.

Офис президента Украины сообщил, что всего в рамках нового этапа обмена Украина вернет 19 граждан, следовательно, 10 человек должны освободить боевики “ЛНР”.

Это первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами с подконтрольными России боевиками. Предыдущий состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.