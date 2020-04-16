Гордон: Убийство Осмаева было для генерал-майора СБУ Шайтанова разминкой. Ему поручили ликвидировать Авакова

16.04.2020, 10:35, Новости дня

Журналист, основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон получил информацию, что задержанный на этой неделе генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов получил из России задание убить не только украинского добровольца чеченского происхождения Адама Осмаева, но и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом журналист сообщил в своем видеообращении в YouTube.

Он напомнил, что Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, задержали 14 апреля в Киеве. По данным СБУ, Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Его деятельность, как выяснила спецслужба, координировал полковник ФСБ Игорь Егоров.

Гордон уточнил, что информацию о Шайтанове предоставили ему источники в руководстве СБУ.

“Шайтанов получил заказ ликвидировать Адама Осмаева прошлой осенью. Это чеченский добробатовец, который воевал за Украину. Наши СМИ пишут, что за ликвидацию Осмаева Шайтанову пообещали $200 тыс. и российский паспорт. По моим данным, ему было обещано от $500 тыс. до $1 млн за ликвидацию Осмаева. Шайтанов взялся нанять убийцу среди бывших альфовцев. И вот эти действия уже были под контролем СБУ”, – выяснил Гордон.

Бывший сотрудник “Альфы”, которого нанял Шайтанов, оказался двойным агентом, продолжил журналист.

“И он Шайтанова документировал. Осмаев был предупрежден, несколько дней назад была инсценировка его убийства. Осмаева загримировали под убитого, он лежал на земле со связанными руками. Это фото передали Шайтанову для подтверждения факта исполнения заказа (я его видел). Мои источники подтверждают, что убийство Осмаева было для Шайтанова своеобразной разминкой. Ему было поручено ликвидировать министра внутренних дел Арсена Авакова”, – заявил журналист.

Как выяснил Гордон, Шайтанов раньше был командиром харьковской “Альфы” и, по некоторой информации, руководил поджогом киевского Дома профсоюзов во время Революции достоинства.

“Но для этого нужны подтверждения”, – уточнил журналист.

Во времена президентства Петра Порошенко Шайтанов занимал должность первого заместителя начальника Центра специальных операций СБУ, входил в штаб Антитеррористического центра СБУ и лично отвечал за все операции на оккупированных территориях, руководил также группами армейского спецназа, продолжил Гордон.

“Сейчас многие офицеры в шоке. Они говорят, что теперь понятно, почему целый ряд операций, проводимых СБУ и Главным управлением разведки [Министерства обороны] проваливались, почему контрразведка ФСБ ловила наших ребят, почему многие офицеры погибли, почему о наших планах было известно ФСБ. Как утверждают мои источники, слив шел через генерала Шайтанова. При этом он был награжден Петром Порошенко орденом Богдана Хмельницкого III степени”, – сказал Гордон.

По данным его источников, ФСБ завербовала Шайтанова еще до 2014 года, когда отношения между спецслужбами Украины и РФ были партнерскими.

“Как же узнали о работе Шайтанова на ФСБ? Нет, это не успех СБУ. Узнали о работе Шайтанова на ФСБ, потому что по ФСБ работали американские и европейские спецслужбы. Они контролировали работу агентов ФСБ в Европе и засекли постоянные встречи Егорова с Шайтановым. Именно американские и европейские спецслужбы передали информацию о Шайтанове как об агенте ФСБ в СБУ. Поэтому, конечно, это замечательно, что СБУ вскрыла такого высокопоставленного агента, думаю, самого высокопоставленного за все годы независимости, но заслуга в этом американцев и европейцев. Активных мер по разработке Шайтанова после того, как американцы и европейцы его сдали, не вели. Тем не менее его вывели в расположение”, – рассказал Гордон.

Собеседники журналиста предположили, что Шайтанов мог действовать в Украине не один.

“Там была целая группа людей, которая, будучи высокопоставленными сотрудниками СБУ, являлись агентами ФСБ и сливали в Москву ценнейшие сведения относительно АТО и агентурной работы, проводимой украинскими спецслужбами в тылу врага… Я давно говорил и продолжаю утверждать, что внутри украинского руководства всех лет независимости (руководства, не просто генералитета СБУ) были и продолжают оставаться действующие агенты КГБ СССР и ФСБ РФ. Чем быстрее наши спецслужбы в диалоге со спецслужбами США и Европы вскроют огромное количество российской агентуры, тем быстрее Украина сможет двигаться вперед и тем меньше людей смогут препятствовать ее движению”, – резюмировал Гордон.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал Шайтанова до 14 июня включительно.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube