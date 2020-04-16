 

Ракова: в Москве хорошая и стабильная динамика по выздоровлению

16.04.2020, 10:32, Новости дня

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала динамику выздоровления пациентов с коронавирусом в столице хорошей и стабильной. 

За последние сутки вылечились еще 189 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 1394 человек. "Это очень хорошая и стабильная динамика", — подчеркнула она.

По словам Раковой, врачи проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. В Москве пациенты с COVID-19 лечатся на дому или в больницах в зависимости от тяжести течения болезни.

В России, по сведениям оперативного штаба, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198.

 



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