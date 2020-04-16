В Дом-музей Волконских переданы семейные иконы декабриста Никиты Муравьева

16.04.2020, 10:32, Новости дня

Праправнучка декабриста Никиты Муравьева передала в Иркутский музей декабристов семейную реликвию. Иконы, принадлежавшие дочери офицера, теперь займут почетное место в одном из залов музея.

Как уточняют "Вести Иркутск", праправнучка Никиты Михайловича Маравьева, являющаяся последней владелицей икон, обещала, что если не отправит их в музей, то сожжет. Раз этого не случилось, музей приглашает на онлайн экскурсию.

Отметим, областной историко-мемориальный музей декабристов (дома Волконских и Трубецких) — значимая историческая достопримечательность города. Музей в усадебных комплексах декабристов Трубецкого и Волконского. Коллекция музея начала формироваться в 1925 году. Тогда в Иркутском музее Революции была создана экспозиция, посвященная декабристам к 100-летию со дня восстания на Сенатской площади. Формирование коллекции продолжается до сих пор.

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ГТРК "Иркутск"