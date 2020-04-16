Побродить по безлюдной Москве: в Сети размещены новые панорамы центра столицы

16.04.2020, 10:32, Новости дня

На сервисе “Яндекс.Карты” обновились панорамы улиц центра Москвы. “Панорамомобиль” компании проехал по опустевшей после введения мер социального дистанцирования столице и заснял ее такой, какой она не была еще никогда.

Чтобы посмотреть на свежие снимки улиц Москвы в пределах Садового кольца, нужно на “Яндекс.Картах” включить слой панорам и нажать на любое место в городе. При этом снятые только что панорамы можно сравнить с более ранними – чтобы посмотреть, как меняется Москва без людей. Особенно интересно посмотреть в режиме было/стало на самые популярные у туристов и москвичей места: Театральную площадь, парящий мост в парке “Зарядье”, Красную площадь или Чистопрудный бульвар.

Всего было отснято 290 километров дорог. Снимки делаются в высоком разрешении, что позволяет приближать изображение и рассматривать детали. В течение месяца “Яндекс” обещает разместить в “Картах” новые панорамы всех улиц внутри Третьего транспортного кольца.

“Мы часто обновляем фотографии Москвы, – напоминают в официальном блоге “Яндекса”. – Когда город вернётся к нормальной жизни, панорамомобили снова отправятся на улицы, и на смену этим фото придут новые. В Яндекс.Картах доступен архив панорам за разные годы, так что снимки пустой столицы навсегда сохранятся как память об этой странной весне”.

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