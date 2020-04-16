 

Побродить по безлюдной Москве: в Сети размещены новые панорамы центра столицы

16.04.2020, 10:32, Новости дня

На сервисе “Яндекс.Карты” обновились панорамы улиц центра Москвы. “Панорамомобиль” компании проехал по опустевшей после введения мер социального дистанцирования столице и заснял ее такой, какой она не была еще никогда.

Чтобы посмотреть на свежие снимки улиц Москвы в пределах Садового кольца, нужно на “Яндекс.Картах” включить слой панорам и нажать на любое место в городе. При этом снятые только что панорамы можно сравнить с более ранними – чтобы посмотреть, как меняется Москва без людей. Особенно интересно посмотреть в режиме было/стало на самые популярные у туристов и москвичей места: Театральную площадь, парящий мост в парке “Зарядье”, Красную площадь или Чистопрудный бульвар.

Всего было отснято 290 километров дорог. Снимки делаются в высоком разрешении, что позволяет приближать изображение и рассматривать детали. В течение месяца “Яндекс” обещает разместить в “Картах” новые панорамы всех улиц внутри Третьего транспортного кольца.

“Мы часто обновляем фотографии Москвы, – напоминают в официальном блоге “Яндекса”. – Когда город вернётся к нормальной жизни, панорамомобили снова отправятся на улицы, и на смену этим фото придут новые. В Яндекс.Картах доступен архив панорам за разные годы, так что снимки пустой столицы навсегда сохранятся как память об этой странной весне”.

Текст:

Вести.Hi-tech



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Ученые: Омега-3 кислот на всех не хватит

29.03 / Назначен новый глава Роскомнадзора

17.02 / Киев заявил об угрозе войны РФ и Белоруссии

15.02 / Нарусова назвала “фундаментальным нарушением” вынесение на референдум в РФ поправок к конституции пакетом

04.04 / В Сербию прибыли 10 самолетов ВКС России

10.03 / В Канаде зафиксирована первая смерть от коронавируса

26.03 / Парки, рестораны, магазины: Москва и Подмосковье поставлены на паузу

27.02 / Календарь: 27 февраля – День «вежливых людей» в Крыму

05.03 / Назван срок проведения саммита ОДКБ в Москве

31.03 / Как правильно чихать и кашлять. Инфографика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска