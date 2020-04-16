Московские медики поддержали пациентов фото на защитных костюмах
16.04.2020, 10:30, Новости дня
Врачи ГКБ №15 для поддержки пациентов с коронавирусом решили вешать на защитные костюмы свои фото с улыбками.
Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщает, что «медицинские работники 15 ГКБ, чтобы поддержать больных, вешают на защитные костюмы свои фотографии с улыбающимися лицами».
«Молодцы. Спасибо Вам! Берегите и себя тоже!», – добавили авторы канала.
Ранее в РФ за сутки зарегистрировали 3388 новых случаев заражения коронавирусом.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.
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