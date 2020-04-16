Московские медики поддержали пациентов фото на защитных костюмах

16.04.2020, 10:30, Новости дня

Врачи ГКБ №15 для поддержки пациентов с коронавирусом решили вешать на защитные костюмы свои фото с улыбками.

Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщает, что «медицинские работники 15 ГКБ, чтобы поддержать больных, вешают на защитные костюмы свои фотографии с улыбающимися лицами».

«Молодцы. Спасибо Вам! Берегите и себя тоже!», – добавили авторы канала.

Ранее в РФ за сутки зарегистрировали 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.