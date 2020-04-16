Лечившийся от коронавируса журналист Георгий Кудинов рассказал о «странностях» болезни

16.04.2020, 10:30, Разное

Журналист Георгий Кудинов, лечившийся от нового типа коронавируса, пояснил о «странностях» заболевания. По его словам, состояние человека может резко ухудшиться или улучшиться при пневмонии.

По словам Георгия Кудинова, у него присутствовал сильнейший кашель, который мешал ему полноценно жить, а также высокая температура. В больницу Милана корреспондента отвез знакомый медик, и там он провел полтора дня в приемном покое, после чего его перевели в инфекционный корпус с подтверждением диагноза коронавируса. В этой палате Кудинов пробыл 12 дней.

Лечили репортера препаратами, известными своей эффективностью против ВИЧ. Помимо того, пациент принимал средство, используемое ныне для лечения волчанки. При переводе в другое отделения журналисту существенно полегчало. Спустя время врачи объяснили, что у коронавируса имеется такая особенность: в определенный момент ситуация со здоровьем может либо ухудшиться, либо улучшиться. В течение двух недель пребывания в миланской лечебнице у Кудинова пять раз брали кровь на анализ и сделали три рентгеновских снимка, после чего специалисты выявили позитивную динамику и выписали пациента.

Отличительным фактором пандемии, который усложняет борьбу с эпидемией – продолжительный период инкубации. Еще одна неприятная особенность – немалое количество пациентов без симптомов, иначе говоря, заразившихся инфекцией лиц, без показательных клинических проявлений, способных при этом заражать окружающих людей.

ВОЗ 11 марта объявили вспышку COVID-19 пандемией. Власти Китая 24 марта убрали большую часть прежде принятых ограничений, отметив, что продвижение коронавируса удалось заблокировать в стране.