 

Власти Японии расширили режим ЧС на территорию всей страны

16.04.2020, 10:30, Новости дня

Правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны.

По данным телеканала NHK, расширение режима ЧС будет объявлено после консультаций с консультативным советом с привлечением экспертных мнений, передает РИА «Новости».

Напомним, 7 апреля в Японии ввели локальный режим ЧС. Он затронул Токио и прилегающие префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, а также префектуры Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и префектуру Фукуока на острове Кюсю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В Крыму решили ускорить работу по оценке ущерба от Украины

12.02 / Порошенко: Зеленский может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под “Минск”

16.03 / От коронавируса подальше — Пентагон отправил большую часть сотрудников на удалёнку

09.02 / Посол: сроки встречи по стратегической стабильности между РФ и США в проработке

07.02 / Президент Трамп оправдан: что дальше?

05.04 / Кошки в китайском Ухане заражены коронавирусом

28.02 / Растет количество ДТП по вине молодых водителей

05.02 / “Деваться некуда”. Шендерович считает, что Лукашенко и Путин из власти не уйдут

19.02 / В Неваде пройдут девятые дебаты кандидатов-демократов

27.02 / “Это по-честному”: Путин обещал вернуть “отработки” для студентов, которые бесплатно учились в российских вузах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска