 

Астролог Володина опровергла слухи про уход из «Давай поженимся!»

16.04.2020, 10:30, Разное

По словам соведущей программы «Давай поженимся!» Василисы Володиной, слухи о том, что она покинет проект, являются неправдивыми. Напомним, накануне появилась информация об уходе астролога с шоу.
Телеграм-канал «НеМалахов» опубликовал запись, в которой было указано, что на место Володиной придёт Тамара Глоба. Причиной якобы указывалось недовольство зрителей отказом астролога от съемок из-за вспышки коронавируса. В интервью изданию Teleprogramma.pro ведущая призналась, что впервые слышит об этом и призвала не верить подобным сведениям. Володина действительно находится в самоизоляции дома вместе с семьей, а съемки проекта проходили без нее, но с двумя другими ведущими – Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.

«Я никогда не хотела прерывать контракт с программой навсегда – съемок с моим участием не будет лишь на время установленных ограничений. Считаю свое решение правильным и обоснованным», – подытожила астролог.



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