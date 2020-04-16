 

Грызлов назвал формулу обмена пленными с Донбассом

16.04.2020, 10:16, Новости дня

Киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене с ДНР, сообщил представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«Договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации», – цитирует ТАСС полпреда России.

По его словам, Киев передал Донецку десять удерживаемых лиц, в свою очередь Донецк передал Киеву девять. 

«В рамках обмена киевская сторона передала в Донецк 10 удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять удерживаемых лиц», – сказал Грызлов.

В четверг началась процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом в Донбассе. Офис украинского лидера Владимира Зеленского подтвердил обмен пленными. Это первый в 2020 году обмен пленными.

До этого сообщалось, что обмен пленными между Донецком и Киевом пройдет до пасхальных праздников по формуле «10 на 8». ЛНР и украинская сторона договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на восемь» не позднее 17 апреля.



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