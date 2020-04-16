Трамп пригрозил прервать работу Конгресса из-за неутвержденных кандидатур в правительство

16.04.2020, 10:10, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп пригрозил объявить перерыв в сессии Конгресса, поскольку законодатели не одобрили предложенные им кандидатуры на высокие посты в его администрации, включая кандидата на пост главы независимого агентства, курирующего «Голос Америки».

«Сенат должен или выполнить свои обязанности и проголосовать по моим кандидатурам, или официально прервать заседание, чтобы я мог воспользоваться правом на межсессионные назначения, – заявил Трамп. – У нас огромное число людей, которые должны войти в правительство. Тем более сейчас, из-за вируса и связанных с ним проблем».

Согласно Конституции, кандидаты на некоторые высшие должности в администрации, должны быть утверждены большинством голосов в Сенате. Но в тех случаях, когда Конгресс не заседает, президент может сделать «межсессионные назначения». Полномочия таких чиновников истекают, если кандидат не будет утвержден до конца следующей полноценной сессии.

Ни один президент в истории США не пользовался правом объявления перерыва в заседаниях Конгресса, которым он наделен в соответствии с разделом 3 статьи 2 Конституции.

«Вероятно, такого никогда не делалось раньше, никто не уверен, что делалось, – сказал Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома, посвященному пандемии коронавируса. – Но мы пойдем на это. Нам здесь нужны люди. Нам нужны люди в этой кризисной ситуации, и мы больше не хотим играть в политические игры».

Режиссер-документалист Майкл Пэк, которого Трамп выдвинул на должность главы Агентства США по глобальным медиа, является одним из 15 ключевых номинантов, ожидающих утверждения Сенатом.

«[Кандидатура Пэка] застряла в комитете на два года, что не дает нам управлять "Голосом Америки", а это важно, – сказал президент. – А если вы слышали, что исходит от "Голоса Америки", то это отвратительно. То, что они говорят, отвратительно по отношению к нашей стране. Майкл Пэк пришел бы туда и проделал отличную работу, но он ждет два года, и мы не можем добиться его утверждения».

В ответ на это руководство «Голоса Америки» отвергло критику Трампа.

«Более 75 лет "Голос Америки" выполняет свою миссию, представляя американскую версию событий за рубежом и донося объективную, основанную на фактах информацию в те места по всему миру, где другого способа получить ее нет. Как мы давно говорим, мы экспортируем Первую поправку [к Конституции США]», – говорится в подготовленном заявлении директора «Голоса Америки» Аманды Беннетт.

«Я верю в эту миссию. И, судя по тому, как наша аудитория устремляется к нам в поисках информации, на которую они могут положиться в этом кризисе с коронавирусом, мир верит в нашу миссию. Это тяжелая работа и важная работа, может быть даже более важная, чем когда-либо», – добавила она.

В последующем электронном письме сотрудникам «Голоса Америки» Беннетт добавила: «У нас много работы. Это тяжелая и важная работа. Давайте не будем отвлекаться от работы, которая нам предстоит».

Беннетт была назначена на должность во время администрации Барака Обамы и занимает ее уже четыре года – относительно долгий срок для директора «Голоса Америки». Опытный журналист и лауреат Путитцеровской премии является 29-м директором агентства за 75 лет.

Белый дом начал критиковать «Голос Америки» на прошлой неделе.

Директор Белого дома по социальным медиа Дэн Скавино-младший заявил, что американские налогоплательщики платят за пропаганду Китая через финансируемый правительством США «Голос Америки».

В качестве примера он привел размещенное в Твиттере «Голоса Америки» видео информагентства Associated Press. На видео показано световое шоу в Ухане на прошлоей неделе по случаю открытия города, где были выявлены первые случаи COVID-19.

Через несколько часов Белый дом в своей ежедневном электронном бюллетене «1600 Daily» обвинил «Голос Америки» в создании инфографики «с использованием статистики коммунистического правительства для сравнения количества смертей от коронавируса в Китае и Америке».

В действительности «Голос Америки» использует данные уважаемого Университета Джонса Хопкинса для отслеживания случаев инфицирования и летальных исходов во всем мире.

«"Голос Америки" часто говорит от имени противников Америки, а не от имени ее граждан», – говорится в бюллетене Белого дома.

Беннетт ответила на эту критику подготовленным заявлением, в котором отметила, что «Голос Америки» «всесторонне освещает дезинформацию и неточную информацию Китая в своих материалах на английском и китайском языках и в то же время в своих сообщениях опирается на факты». Она добавила, что «Голос Америки» «развенчал значительную часть информации, исходящей от китайского правительства и контролируемых правительством медиа».