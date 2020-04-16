Надежда Бабкина переведена из Коммунарки в “звездный” госпиталь

16.04.2020, 10:09, Разное

Российскую известную певицу Надежду Бабкину перевезли по ее личному желанию в военный госпиталь в Красногорске. До этого она лечилась от коронавируса в больнице Коммунарки.

Для Надежды Бабкиной в клинике Вишневского в подмосковном Красногорске выделили отдельную палату, ее состояние остается тяжелым, но стабильным при этом. У популярной отечественной исполнительницы нормальная температура, не увеличивается объем поражения легких. Не исключается, что намерение Бабкиной перевестись в другое медицинское учреждение связано с тем, что до этого она пребывала на лечении в приватной элитной больнице. По данным СМИ, сутки в отдельной палате обходятся там в 25 000 рублей.

Певица пожаловалась на наличие проблем со здоровьем в начале второго весеннего месяца, тогда она пояснила своим друзьям о кашле и плохом самочувствии. В конечном счете отечественную знаменитость госпитализировали с подозрением на новый коронавирус и воспалением легких.

Спустя определенное время стало известно, что у историка моды и коллеги Надежды Бабкиной по программе «Модный приговор» Александра Васильева обнаружен Covid-19. В учреждении Коммунарки он оказался благодаря совету Елены Малышевой, убедившей модельера лечь именно туда. До этого он пытался лечиться народными способами.