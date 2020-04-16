Татьяна Брухунова назвала Настю Ивлееву “разлагающимся монстром”

16.04.2020, 10:09, Разное

Татьяна Брухунова нелестно высказалась о российской телеведущей и видеоблогере Насте Ивлеевой, назвав ее “разлагающимся монстром”. Супруга Евгения Петросяна полагает, что звезда интернета подает плохой пример для молодой части населения с неокрепшей психикой.

31-летняя возлюбленная юмориста возмущена тем, что Ивлеева, ведя прямые эфиры в Instagram, использует нецензурную лексику. По словам Брухуновой, такой вид общения – это бессмысленное занятие, поскольку разговоры видеоблогера – сумбурны, а речь неграмотная. Супруга Евгения Петросяна считает девушку, из уст которой летит нецензурная брань, “разлагающим монстром”. В отличии от жены рэпера Элджея, она проводит время карантина с пользой, читая книги, слушая лекции и проводя кулинарные эксперименты.

С мнением Татьяны Брухуновой согласились многие Instagram-пользователи, написав в комментариях, что спич известных видеоблогеров оставляет желать лучшего. Однако некоторым из 15-миллионной аудитории Насти Ивлеевой нравится такой вид общения, поскольку в период карантина из-за коронавирусной инфекции он поднимает им настроение.