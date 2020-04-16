Российский министр не смог получить «нулевой» кредит на зарплату

16.04.2020, 10:08, Новости дня

Министр экономического развития Максим Решетников в качестве «тайного покупателя» проверил работу двух крупных российских банках, которые выдают беспроцентные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям на выплату зарплат.

Обзвонив два крупнейших банка, министр не смог взять «нулевой» кредит, об этом он рассказал в Instagram.

«Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков», – написал Решетников.

Мониторинг Минэкономразвития подтверждает, что выдачи кредитов идут медленно, добавил министр. Из 3,5 обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены заявки лишь на примерно 1,5 млрд рублей. А реально выдано и того меньше – около 400 млн рублей, сообщил Решетников.

Министр отметил, что на данный момент к программе беспроцентных кредитов, объявленной президентом Владимиром Путиным, подключились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений.

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Президент объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным. Пока в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей – одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано реально всего лишь 400 млн руб. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков. Сейчас стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые Правительством @government_rf решения реализуются в реальном секторе экономики. #coronavairus #экономикабезвируса

Публикация от Решетников Максим (@reshetnikov_mg) 15 Апр 2020 в 12:07 PDT

Ранее глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман сообщил, что российские банки выделили около 500 млн рублей на беспроцентные кредиты бизнесу для выплат заработных плат.