 

Вузам разрешили отменять госэкзамены

16.04.2020, 10:08, Новости дня

Вузы могут отказаться от проведения государственного экзамена и провести только защиты выпускных квалификационных работ, рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Как пояснили в Минобрнауки, государственная итоговая аттестация проводятся в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.

В министерстве отметили, что конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются вузами самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными образовательным стандартом.

«Таким образом, в случае если стандартом допускается проведение государственной итоговой аттестации в форме ВКР, образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена, при этом разрешение министерства не требуется», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, 9 апреля министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Минобрнауки не будет отменять в 2020 году государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.



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