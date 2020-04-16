 

Грузинские журналисты покидают телеканал обещавшего мочиться в вино Гварамии

16.04.2020, 10:08, Новости дня

Ведущие журналисты покидают оппозиционный телеканал намеревавшегося мочиться в поставляемое в Россию вино Ники Гварамии «Мтавари архи» («Главный канал»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В частности, ушел руководитель информационной службы Нодар Меладзе, который заявил, что вернется только в том случае, если ТВ покинет Гварамия.

Причиной раскола, информирует грузинское издание «Прайм-тайм», стали слишком частые включения в прямой эфир из Украины скрывающегося в этой стране от грузинского правосудия экс-президента Михаила Саакашвили.

Издание отмечает, что вслед за Меладзе телеканал намерены покинуть еще три ведущие журналистки.

Напомним, в июле 2019 года ведущий на тот момент грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.

Затем бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.



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