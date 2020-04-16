 

СПЧ при президенте России назвал ошибкой перенос Дня воинской славы на день памяти жертв Беслана

16.04.2020, 10:06, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСовет по правам человека при президенте РФ назвал ошибочным и недопустимым решение Госдумы о переносе празднования окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, когда вспоминают теракт в Беслане. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить соответствующий законопроект, который приняла Госдума, сообщается на сайте СПЧ.

“По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте”, – отмечает Фадеев.

14 апреля Госдума приняла законопроект о переносе дня воинской славы России, приуроченного к окончанию Второй мировой войны, со 2 на 3 сентября. Дату перенесли “в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций”. В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года, чем завершилась Вторая мировая война. 17 апреля законопроект должны рассмотреть в Совете Федерации.

3 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане произошел теракт, в результате которого погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов, свыше 800 человек получили травмы, многие остались инвалидами.

 



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