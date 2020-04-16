Трамп: США прошли пик эпидемии коронавируса

16.04.2020, 10:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что данные по распространению коронавируса в Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что пик заражений COVID-19 пройден. В связи с этим американский лидер пообещал уже в четверг представить “новые основные принципы” грядущего возобновления экономической деятельности в США, пишет Голос Америки.

“Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых заражений, – сказал президент. – Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает”.

Кроме того, как передает Reuters, Дональд Трамп сообщил, что его администрация пытается выяснить, не стала ли источником коронавируса одна из китайских биолабораторий в Ухане. В ходе пресс-конференции главе Белого дома был задан вопрос, известно ли ему о сообщениях, будто бы вирус буквально “выпущен из бутылки” в результате случайного инцидента. “Мы проводим очень тщательную проверку этой ужасной ситуации, которая произошла”, – ответил президент.

Накануне Дональд Трамп объявил, что его страна временно прекращает вносить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения.

Как пояснил американский лидер, финансирование ВОЗ прекращается на период проведения расследования, которое будет посвящено “роли ВОЗ в серьезной некомпетентности руководства и сокрытии распространения коронавируса”.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило два миллиона, жертвами пандемии стали свыше 130 тысяч человек. По числу жертв и заболевших лидируют США. Из-за связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались 28 326 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране с начала распространения инфекции COVID-19 зарегистрировано 636 350 заразившихся.