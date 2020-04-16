 

“Банальные ворюги”: Разин нелестно отозвался о Пугачевой и Леонтьеве

16.04.2020, 9:53, Разное

Известный продюсер и музыкант Андрей Разин опубликовал на своей странице в Instagram пост, в которой назвал популярных исполнителей Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева “банальными ворюгами”. Таких нелестных эпитетов звезды отечественной эстрады удостоились от шоумена за “кражу” его песен.
В начале публикации Андрей Разин отождествил знаменитых звезд с “пиратами XX-XXI веков”. По словам музыканта, во второй половине 2000-х Алла Пугачева, не получив разрешения на то продюсера, перепела композицию “А где-то далеко идут дожди”, которая была написана Валерием Разумовским и предназначалась изначально для самого экс-лидера группы “Ласковый май”. В свою очередь, коллега Примадонны Валерий Леонтьев самовольно позволил себе перепеть другую песню, “Эльдорадо”, написанную для Разина Юрием Чернавским за весьма внушительные деньги.

Как заявил Андрей Разин, оба известных исполнителя не посчитали нужным впоследствии финансово компенсировать ему такие моральные неприятности. Однако наибольшее возмещение музыкального продюсера вызвало то, что Пугачева и Леонтьев перепели его песни “абсолютно бездарно”, и в доказательство своего мнения он опубликовал в своем микроблоге оригинальные версии упомянутых музыкальных произведений в собственном исполнении.



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