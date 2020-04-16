 

Специалист сравнил преимущества нового iPhone SE за 40 тысяч и iPhone XR за 49 тысяч

16.04.2020, 9:53, Разное

Эксперт решил сравнить новый iPhone SE за 40 000 рублей и iPhone XR за 49 000 рублей, остановившись в итоге на втором варианте. Впрочем, он считает, что даже первую модель ждет успех на рынке, как и его предшественника в 2016 году.
При этом, iPhone XR считается девайсом современного стандарта, а вот новинка, скорее, больше является аналогом iPhone 6 или 7. К тому же, устройство обладает системой Face ID, а площадь экрана покрывает почти весь корпус. Данными характеристиками новый SE 2020 не обладает, а его дизайн будет напоминать смартфоны 5-летней давности. По прогнозу специалиста, iPhone XR дольше держит заряд, у SE же аккумулятор по объему будет примерно таким же, как в iPhone 8.

Впрочем, первые тестирования iPhone SE 2020 начнутся уже в ближайшие недели. Главными преимуществами данного гаджета станет улучшенная производительность ввиду более нового процессора, а также камера и срок поддержки обновлений операционной системы.



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