Разъяснена процедура проверки пропусков в транспорте

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16.04.2020, 9:53, Новости дня

Пассажиров городского транспорта не будут останавливать для дополнительных проверок цифровых пропусков, когда заработает система их привязки к социальным или транспортным картам, рассказал министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Данчиков сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что «в ближайшее время будет запущена система, где контроль будет через карты «Тройка», социальные карты и «Стрелку», передает РИА «Новости».

«Привязывается номер карты «Тройка» к пропуску – и проходите как обычно через турникет полностью в автоматическом режиме, без каких-то дополнительных остановок и перепроверок. Естественно, если не будет привязки, то не будет человек через турникет проходить», – отметил он.

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала, что проверки пропусков переведут в автоматический режим, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и очередей.

Напомним, в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

В среду, 15 апреля, полицейские начали проверять пропуска на всех станциях метро, из-за этого на входах появилось большое скопление людей, однако уже на следующий день скопления пассажиров удалось избежать.



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