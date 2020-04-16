“На улицах лежат трупы”: В Эквадоре сложилась критическая ситуация из-за коронавируса

16.04.2020, 9:53, Разное

Портовый город Гуаякиль, расположенный в Эквадоре, стал одним из эпицентров заражения коронавирусом в Латинской Америке, что превратило страну в эпидочаг всего континента. В настоящее время ситуация по заболеваемости COVID-19 и смертности от неё стала в государстве настолько критичной, что людей приходится хоронить в картонных коробках.

По мнению большинства граждан страны, виновниками такого широкого размаха пандемии стали чиновники в регионах. В частности, в то время, как в столице Кито необходимые карантинные меры были предприняты своевременно, мэрия портового Гуаякиля не смогла справиться с опасной ситуацией. Впрочем, небольшим оправданием руководству города может послужить факт того, что с самого начала распространения заболевания их представители сами оказались заражены SARS-CoV-2 и попросту не смогли эффективно организовать карантин.

Впрочем, для местного населения Эквадора указанный факт уже не имеет значения, так как смертность от коронавируса и его сопутствующих факторов в виде респираторных заболеваний приняла слишком массовый характер. Морги больше не могут справляться с ситуацией, а работники предприятий, занимающихся ритуальными услугами, предпочитают не выходить на работу, опасаясь инфицирования. Гробов также катастрофически не хватает, поэтому “последним приютом” для простых людей зачастую служат картонные коробки от бананов или креветок.

По словам экспертов, в ближайшее время, учитывая сосредоточение массовой заболеваемости именно в Гуаякиле, власти страны планируют локализовать свои усилия, бросив максимальные ресурсы на спасение ситуации в крупном центре Эквадора. Руководителя полагают, что это позволит источник заражения “задушить на корню”. Расширенный материал на данную тему опубликовало отечественное издание News.rambler.ru.