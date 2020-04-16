Модернизированную САУ «Малка» передали в войска

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16.04.2020, 9:48, Новости дня

Вооруженные силы РФ получили первую модернизированную 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7М «Малка», сообщили в пресс-службе Ростеха.

«АО «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») поставило первую модернизированную САУ 2С7М «Малка» Министерству обороны РФ. Обновленная техника получила новую ходовую часть и электронику, в результате чего серьезно повышены ее тактико-технические характеристики», – передает РИА «Новости» сообщение. Ростеха.

После окончания работ «Малка» прошла полный цикл испытаний, в том числе пробеговых и стрельбовых, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, износоустойчивости ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также надежность механизмов заряжания и управления огнем и прочность пушки 2А44.

«Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В настоящий момент стартовала поставка модернизированных орудий в интересах Минобороны. Перед «Уралтрансмашем» стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы», –процитировали в пресс-службе слова генерального директора «Уралтрансмаша» Дмитрия Семизорова.

Напомним, 7 апреля в УВЗ сообщили, что модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена, первый образец готов к отправке в войска.



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