19-летний сын солиста “Иванушек International” Кирилла Андреева женился: фото со свадьбы и венчания

16.04.2020, 9:40, Разное

Радостной новостью и свадебной фотосессией в Instagram поделился сам Кирилл Андреев-младший несколько часов назад. Сын солиста “Иванушек International” принял решение не только официально зарегистрировать отношения со своей возлюбленной Аделиной, но и обвенчаться.

Моя любовь, мое солнышко, мой лучик света!!! Уже прошло почти 3 месяца со дня, которого мы так ждали, к которому так готовились – дня НАШЕЙ СВАДЬБЫ! Вроде бы отрезок времени не маленький, но все настолько свежо в памяти, что я помню каждую мелочь этого события. Ты знаешь, видя счастливый брак своих любимых родителей @kirillandreev71 @andreevalola, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрёл.) Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Благодаря тебе у меня ежедневно появляются цели в жизни, ты мне даёшь бесконечную мотивацию, посредством правильных и важных советов, твой нежный и любящий взгляд успокаивает меня и делает сильнее! Моя жена, я тебя люблю! – написал Кирилл-младший.

Родители молодого человека действительно подают ему хороший пример. Кирилл Андреев и его супруга Лолита вместе более 20 лет. Они познакомились в 1998 году, и уже на втором свидании Кирилл познакомил свою будущую супругу с мамой – тогда был Старый Новый год, и музыкант решил, что нужно отметить его в семейном кругу. В 2000-м пара поженилась, и в том же году у них родился сын.

Кирилл и Лолита Андреевы