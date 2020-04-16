Медики рассказали о пользе чая из малины при вирусах

16.04.2020, 9:30, Разное

Малина обладает целебными свойствами, она легко усваивается организмом и поддерживает силы. Врачи посоветовали употреблять чай из этой ягоды при вирусных болезнях.

Малина считается не просто вкусной ягодой, она обладает тонизирующим эффектом для человека. В ней содержатся натуральная глюкоза и быстрые углеводы, поэтому люди часто заготавливают в целях противодействия распространению вирусов листья, соцветия и ягоды этой культуры. Специалисты в сфере медицины предлагают заваривать из данной смеси чай для профилактики заболеваний.

Отлично помогает в борьбе с опасными инфекциями наличие в ягодах дубильных элементов, которые известны обеззараживающими свойствами. В состав также входят органические кислоты, укрепляющие иммунитет, ацетилсалициновая кислота, пригодная для борьбы с лихорадкой, а также помогающая правильно усваивать пищу клетчатка.

В малине множество витаминов, но врачи не советуют чрезмерно увлекаться ягодой, потому как она позиционируется как сильный аллерген. Ликвидировать инфекцию только одним малиновым чаем нереально, в связи с чем стоит обратиться за помощью к врачам, которые пропишут необходимые лекарственные препараты. Помимо того, не нужно думать, что пользу несет дикая малина. Домашний продукт более предпочтителен в этом случае, он особенно полезен при воспалении, передает «Слово и Дело».