Nokia 9.3 PureView может получить дисплей, как у OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20

16.04.2020, 9:30, Разное

Новые подробности о технической части нового смартфона Nokia 9.3 PureView по-прежнему появляются в интернете. Например, на текущий момент известно о наличии экрана с частотой обновления 120 Гц.

Согласно информации инсайдеров, мобильный аппарат Nokia 9.3 PureView выйдет на рынок с 6,29-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, что уже имеется в таких смартфонах, как OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20. О матрице информации нет пока, но специалисты высказали предположение о вероятном присутствии AMOLED-панели. Также гаджет должен порадовать потребителей фронтальной камерой, расположенной под дисплеем. Известно, что сотрудники компании занимаются тестированием такого прототипа.

Другие вероятные технические составляющие – поддержка сети пятого поколения, главная камера с основным датчиком на 108 Мп, 6/8 Гб оперативной и 128/256 Гб собственной памяти. Функционировать смартфон Nokia 9.3 PureView будет благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 865. В скором времени премьера изобретения не планируется, вероятно, его продемонстрируют только в третьем квартале нынешнего года.