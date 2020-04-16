От коронавируса в Украине умерли уже 116 человек

16.04.2020, 9:18, Новости дня

Число смертей от коронавирусной инфекции достигло в Украине 116. Об этом 16 апреля сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Среди умерших – 62 мужчин и 54 женщины.

86% жертв коронавируса – граждане в возрасте старше 50 лет.

Вылечились от коронавирусной инфекции 186 человек.

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 4161 гражданина, в том числе у 397 – за последние сутки.

На амбулаторном лечении находятся, по данным Минздрава, 2706 пациентов, госпитализированы 1455 человек, из них 62 – дети.

К аппаратам искусственной вентиляции легких в стране подключены 72 пациента.

Больше всего заболевших в Киеве, где заразилось 644 человека, и Черновицкой области, где 662 инфицированных.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 279 случаев (12 выздоровели);

Волынская область – 109 случаев (трое выздоровели);

Днепропетровская область – 78 случаев (восемь выздоровело);

Донецкая область – 12 случаев (шесть выздоровело);

Житомирская область – 162 случая (один выздоровел);

Закарпатская область – 116 случаев (12 выздоровело);

Запорожская область – 115 случаев (12 выздоровело);

Ивано-Франковская область – 401 случай (18 выздоровело);

город Киев – 644 случая (27 выздоровело);

Киевская область – 234 случая (14 выздоровело);

Кировоградская область – 198 случаев (один выздоровел);

Львовская область – 166 случаев (шесть выздоровело);

Луганская область – четыре случая;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 73 случая;

Полтавская область – 27 случаев (трое выздоровело);

Ровенская область – 204 случая (восемь выздоровело);

Сумская область – 80 случаев (двое выздоровело);

Тернопольская область – 333 случая (18 выздоровело);

Харьковская область – 40 случаев (двое выздоровело);

Херсонская область – 44 случая (трое выздоровело);

Хмельницкая область – 37 случаев (трое выздоровело);

Черкасская область – 110 случаев (четыре выздоровело);

Черновицкая область – 662 случая (21 выздоровел);

Черниговская область – 11 случаев (двое выздоровело).

Підтверджено 4 161 випадок COVID-19 Усього в Україні досліджено 42 823 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом… Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 15. aprill 2020

На утро 15 апреля, коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 3764 человек. Выздоровело 143, умерло 108 украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 16 апреля коронавирусом в мире заразилось более 2,06 млн человек, 137 тыс. из них скончались, 512 тыс. выздоровели.