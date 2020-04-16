В Амурском заказнике камеры фиксируют бэби-бум у аистов

16.04.2020, 9:18, Новости дня

Амурские экологи прогнозируют небывалое потомство дальневосточных аистов в этом году. С помощью камер зафиксировано большое количество заселенных гнезд, в которых уже отложены яйца этой редкой плицы.

Как рассказал координатор проектов Амурского филиала WWF РФ по особо охраняемым природным территориям Юрий Гафаров: "Результаты подсчетов заставили удивиться даже специалистов. В Амурском заказнике обнаружено 37 заселенных гнезд аистов, в Березовском — 23, в Муравьевском — 18. В прошлом году, который тоже был успешным для аистов, здесь было отмечено, соответственно, 28, 16 и 10 жилых гнезд".

Зимой охотоведы зафиксировали 18 новых опор, заселили 8 из них. Но аисты занимают и прошлогодние конструкции. С помощью камер получилось подсчитать количество яиц в гнезде: в трех гнездах по 5 яиц, в одном — 6. На сегодняшний день это рекордная цифра. Такого еще не было никогда.

Росту численности одной из самых редких птиц Дальнего Востока способствовали, как активные усилия специалистов РФ и Китая, так и благоприятный климат в последние года с влажностью и осадками. Все это обеспечило аистам хорошую кормовую базу, — подчеркнула Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России.

Как сообщает ГТРК "Амур", ученые намерены расширять площадь обитания аистов за пределами заказников бассейна Амура. Также необходимо защищать территорию от пожаров, поддерживать высокую численность рыбы в озерах. Это должно предотвратить прогнозируемое ухудшение условий обитания этих краснокнижных птиц.

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ГТРК "Амур"