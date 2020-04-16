 

Под Горловкой проходит обмен пленными между ДНР и Украиной

16.04.2020, 9:17, Новости дня

На границе Украины и самопровозглашенной Донецкой республики начался первый в 2020 году обмен пленными, сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

Процедура проходит в районе КПП "Майорск" под Горловкой. Колонна с пленными уже выдвинулась на нулевой блокпост, где они встретятся с представителями Украины, передает ТАСС.

Согласно достигнутым договоренностям, со стороны ДНР будет передано восемь человек, украинская сторона обязалась выдать 10 удерживаемых лиц. За процессом ходом обмена наблюдают сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная Луганская народная республика также договорилась с Киевом провести обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8".



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