Эксперты определили сумму ущерба для экономики РФ из-за пандемии коронавируса

16.04.2020, 9:09, Разное

В виду сложившейся ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, пострадают многие отрасли экономики в РФ. Общий ущерб, по подсчетам экспертов Национального рейтингового агентства, может составить примерно 17,9 трлн рублей. Кроме того, около 15,5 млн россиян могут оказаться невостребованными на трудовом рынке.

Больше всего от кризиса, сложившегося из-за распространения COVID-19, пострадают предприятия из сферы услуг, область культуры и развлечений, изготовители обуви и одежды. Компании, занимающиеся производством пищевых продуктов, табачная промышленность, а также лесное, рыбное и сельское хозяйства затронет эта неблагоприятная ситуация меньше всего. Максимальный убыток понесут гостиничный и ресторанный бизнес. Уже сейчас суммарный объем поддержки поддержки пострадавших предприятий составляет порядка 2 трлн рублей.

В собственном прогнозе экономической ситуации в РФ эксперты НРА опираются на базовый сценарий с вероятным падением ВВП и заработка граждан на 3%, а также курсом национальной валюты в соотношении к доллару до $90 за рубль. Оптимистичный прогноз – рост ВВП до 0,7% и зарплат – до 0,6%. В случае, если ситуация пойдет по пессимистическому сценарию, падение экономики в 2020-м ожидается до -7,1% ВВП, снижение зарплат до -7,8% и обвал отечественной денежной единицы примерно до 100 рублей за доллар.