Покупателем картины художника Хокни за 30 миллионов долларов стал Башар Асад

16.04.2020, 9:09, Разное

Нынешнему владельцу картины «Хокни», Башару Асаду, пришлось заплатить за неё 30 миллионов долларов.

По информации «Независимой газеты», картину Д. Хокни «Всплеск», выставленную на аукционе Sotheby, приобрёл Башар Асад, стоимость покупки составила 30 миллионов долларов. Известно, что картину повесят в особняке его жены Асмы. Тратя столь значительные суммы на личные нужды, правительство Сирии можно посчитать коррумпированным. Члены семьи Башара Асада, очень богаты и являются одними из самых влиятельных инвесторов в стране. Двоюродный брат Рами Махлюф, например входит в список самых богатых бизнесменов Сирии. Размер состояния брата главы государства равен приблизительно 5 миллиардам долларов. Очень интересно то, что после того, как Башар Асад стал руководителем страны, богатство его семьи стало расти очень быстро.

СМИ считают, что с момента начала гражданской войны в САР, близкие Асаду люди выводили деньги из региона, чтобы избежать санкций. «Financial Times», утверждает, что Махлюфам принадлежит 20 апартаментов в районе «Москва Сити». По некоторым подсчётам стоимость их собственности составляет 40 миллионов долларов. Это информация также подтверждена организацией «Global Witness».

Так же СМИ освещают, многие связывают тяжёлое положение, которое сейчас в Сирии, с коррумпированностью власти страны. Семья Асада и близкие ему люди не перестают наживаться, тратя богатства сирийского народа. В то время как обычные люди проживают на волоске от смерти, ища поддержки в гуманитарных организациях что помогают стране. Согласно авторитетным агентствам, позиция Сирии в рейтинге по процветанию находится на 157-месте, уступая лишь немногим странам, третьего мира таким как Ангола, Гаити, Ливия.