Лера Кудрявцева рассказала, как готовилась к полету в космос

16.04.2020, 9:09, Разное

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, как над ее мечтой отправиться в космос посмеялся муж сестры. В результате звезда так и не стала космическим туристом.

Эта удивительная история произошла не в её далеком детстве, а всего лишь несколько лет назад. Кудрявцева призналась своему родственнику, работающему в центре подготовки космонавтов, в своей мечте побывать в космосе. В ответ на это житель убедил свояченицу, мол, поможет ей отправиться туда. Доверчивая телезвезда восприняла все настолько серьезно, что перестала от волнения спать по ночам. При этом она пояснила всем знакомым о предстоящем путешествии. В ходе «подготовки» отправилась в центр, где не только познакомилась с техникой, но даже примерила скафандр. От испытания на центрифуге, которое предложил добросердечный муж сестры, Кудрявцева все-таки воздержалась. Обман вскоре раскрылся, и слезам Леры Кудрявцевой не было конца. После такого разочарования, по её словам, в этой жизни уже не осталось места для мечты.

Кстати, космический туризм уже два десятилетия из области фантастики превратился в реальностью. В конце апреля 2001 года в составе экипажа Союз ТМ-32 первым космонавтом-непрофессионалом стал американский бизнесмен Деннис Тито.