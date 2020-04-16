 

В Чечне от коронавируса умерли пять человек

16.04.2020, 8:54, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Чечне от коронавируса умерли еще пять человек, сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в эфире телеканала “Грозный”. Таким образом, число погибших от COVID-19 в республике выросло до 10 человек.

По состоянию на 15 апреля чеченские врачи зарегистрировали 105 человек с коронавирусом, 15 из них выздоровели. По данным Минздрава республики, под наблюдением по-прежнему находятся более 1200 человек, приехавших из стран, которые затронула пандемия. В ведомстве отмечают, что ситуация находится под контролем, оборудования и медикаментов в достатке.

Сулейманов призвал строго соблюдать принятые в Чечне меры самоизоляции и карантина.

В Чечне с 24 марта введен режим жесткого карантина: закрыты все заведения, людям не разрешается выходить на улицу, а силовики проводят рейды, призывая жителей вернуться в свои дома. Аэропорт Грозного прекратил принимать пассажиров из Москвы, у которых нет справки об отсутствии коронавируса. 

В регионах Северного Кавказа, по данным на 15 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 158 человек, сообщает Кавказ.Реалии.

Лидером по количеству новых случаев заболевания является Ингушетия, за минувшие сутки здесь заболели еще 56 человек. 15 апреля в Чеченской республике подтвердился диагноз еще у 41 человека, в Краснодарском крае – у 24, в Ставропольском крае – у 20, в Карачаево-Черкесии – у семерых, в Калмыкии и Дагестане – у пятерых.

 



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