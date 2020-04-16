Ученые назвали вероятными переносчиками коронавируса бродячих собак

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16.04.2020, 8:53, Разное

Эксперты уверены, коронавирус передался человеку от животных. Если ранее предполагалось, что это могли быть летучие мыши или панголины, то теперь считается, источником инфекции могли быть бродячие собаки.
По мнению научных сотрудников Университета Оттавы, последние наблюдения помогли сформировать новую гипотезу о возникновении и переходе коронавируса CARS-CoV-2 человеку. Предок инфекции и его родственник, вирус летучих мышей, проникли в кишечник собак, что спровоцировало оперативную эволюцию болезни у этих животных с последующим перемещением к людям. Это говорит о надобности изучения атипичных коронавирусов у одичавших псов во время борьбы с пневмонией.

Ученые из канадского ВУЗа выполнили большой объем работы и рассказали о собственном видении ситуации. Они не исключили, что возбудитель опасного заболевания оказался в организме собаки, которая съела плоть летучей мыши. Далее кишечник четверолапого животного «принудил» вирус сократить собственную последовательность динуклеотидов CpG, а патоген мог быть передан человеку самыми различными путями: от прямого контакта с животным до употребления его мяса.

Сотрудники телеканала Fox News раскрыли свое видение происхождения коронавируса. Согласно их словам, первый заразившийся на планете человек трудился в Институте вирусологии в Ухане, где первоначально зарегистрировали вспышку эпидемии.



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