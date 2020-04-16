Названа дата появления в РФ линейки Honor 30

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16.04.2020, 8:53, Разное

Популярный бренд Honor 15 апреля презентовал на рынке Китая новые смартфоны Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+. На текущий момент имеются первые подробности о появлении этих аппаратов на территории России.
Официальная премьера мобильных гаджетов Honor 30 в РФ запланирована на конец мая, как рассказали представители пресс-службы бренда. Приблизительная стоимость для отечественного рынка не указывается. В КНР реализация новинок начнется 21 апреля, а опция предварительного заказа доступна уже в настоящее время.

Девайс Honor 30 можно приобрести за 425 американских долларов, 30 Pro – от 566 долларов, 30 Pro+ продается по цене от 707 долларов. Именно последний смартфон сотрудники популярной в мире технологий лаборатории DxOMark признали одним из самых лучших камерофонов в мире. Он расположился на второй позиции, пропустив вперед Huawei P40 Pro.



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