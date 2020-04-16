“Ноги круче, чем у Глюкозы”: Иван Ургант принял участие в “подушечном” флешмобе

16.04.2020, 8:53, Разное

В рамках недавнего выпуска шоу “Вечерний Ургант” его ведущий Иван Ургант и приглашенная гостья певица Глюкоза неожиданно для многих разделись прямо в студии для участия в “подушечном” флешмобе. Результаты обнажения вызвали всплеск эмоций у поклонниц знаменитости.

Одним из основных сценических моментов телешоу стало участие обеих звезд в флешмобе с подушками #pillowchallehge, набирающем сейчас нешуточную популярность в соцсети Instagram. Реализуя челлендж, Ургант и Глюкоза разделись и предстали перед камерами прикрытыми лишь в привязанными к телу аксессуарами для сна. Фотоснимок с такой демонстрацией “красоты” был в итоге размещен на официальной странице передачи в Сети.

Неожиданно для многих, вид обнаженных ног ведущего взбудоражил очень большое количество подписчиц аккаунта. “У тебя красивые ножки”, “Ноги – огонь”, “Потолок плывет”, – восторженным комментариям поклонниц не было конца. Впрочем, нашлось место и ироническим замечаниям: “Превратились непонятно в кого”. К слову, за полсуток оригинальная публикация набрала почти 150 тысяч “лайков”.