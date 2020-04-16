Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
16.04.2020, 8:53, Новости дня
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.
Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве и Подмосковье предупреждение о сильном ветре до 17 метров в секунду действует с 12 часов 16 апреля до 21 часа 17 апреля.
Ранее москвичам пообещали погодную «чехарду» в апреле.
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