Роскачество обнаружило кишечную палочку в творожной массе

16.04.2020, 8:48, Новости дня

Специалисты Роскачества проверили творожную массу и обнаружили в продукции нескольких торговых марок бактерии кишечной палочки и плесень.

Всего была протестирована творожная масса 19 отечественных брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям, сообщается на сайте Роскачества.

Эксперты зафиксировали нарушения по безопасности в продукции нескольких торговых марок. Так, в одной творожной массе были найдены бактерии кишечной палочки. В продукции пяти брендов – плесень. В товаре еще одного производителя – повышенное содержание свинца.

Кроме того, творожная масса двух брендов содержала следы антибиотиков. При этом крахмал, консерванты и растительные жиры в продукции не присутствовали.

Два образца, изготовленные по ГОСТу, не дотягивали до требований по содержанию жиров (не менее 23%), в трех товарах содержание жиров расходилось с маркировкой, а в остальных случаях были выявлены превышения относительно заявленной жирности.

«Это не экономия на сырье, а скорее недостаточный контроль на производстве», – отметили в Роскачестве.

Также творожная масса от некоторых производителей оказалась прогорклой, мучнистой, содержала излишки сыворотки.

Специалисты Роскачества провели исследование консервированной кукурузы и выявили недостатки в продукции ряда торговых марок.