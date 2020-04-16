Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

16.04.2020, 8:48, Новости дня

Регулярные физические упражнения способны предотвратить или уменьшить проявление дыхательной недостаточности, которое связано с большинством смертельных случаев при коронавируса, сообщил доктор медицинских наук Чжен Ян.

К такому выводу пришел доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния, директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA Чжен Ян, передает «Российская газета».

По его словам, физические упражнения способствуют выработке мощного антиоксиданта, известного как «внеклеточная супероксиддисмутаза», который защищает организм от вредных свободных радикалов.

Доктор отметил, что уменьшение количества антиоксиданта наблюдается при развитии ряда серьезных недугов, включая острые заболевания легких, ишемическую болезнь сердца и почечную недостаточность.

«Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания – лишь один из многих примеров», – заключил эксперт.

По оценкам федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний в США, от 20% до 42% пациентов с коронавирусом страдают от дыхательной недостаточности. Около 67-85% из них попадают в реанимацию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире. Общее число смертей от COVID-19 в США составило 30 тыс. 826 человек, число подтвержденных случаев составило более 637 тыс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.