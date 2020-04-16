 

Обмен пленными начался в Донбассе

16.04.2020, 8:48, Новости дня

Процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом началась в Донбассе.

Обмен пленными проходит в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Горловки. На месте присутствуют представители ОБСЕ, аппарата омбудсмена ДНР, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

На данный момент происшествий не зафиксировано.

Напомним, в среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова  сообщила, что обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом (ДНР) назначен на 16 апреля. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Преобладает имитация

01.04 / В Минэнерго США заявили о «продуктивных переговорах» с Россией по нефти

23.03 / Грищук продолжил штамповать ничьи на турнире претендентов

24.03 / Минздрав Украины будет рекомендовать ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19

04.04 / Новый McLaren получит гибридный V6

08.04 / ЛНР и Украина договорились об обмене удерживаемыми лицами

06.03 / В Татарстане отчитались об объектах, построенных по нацпроектам в 2019 году

15.02 / Первая смерть от коронавируса в Европе. Число погибших в Китае превысило 1,5 тысячи человек

18.02 / Протоиерей Смирнов обрадовался резонансу своего высказывания о женщинах

17.02 / Служба доставки извинилась за рекламу с «Родиной-матерью»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска