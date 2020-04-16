Обмен пленными начался в Донбассе
16.04.2020, 8:48, Новости дня
Процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом началась в Донбассе.
Обмен пленными проходит в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Горловки. На месте присутствуют представители ОБСЕ, аппарата омбудсмена ДНР, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, передает РИА «Новости».
На данный момент происшествий не зафиксировано.
Напомним, в среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом (ДНР) назначен на 16 апреля.
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